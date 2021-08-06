В Ростовской области поздравили донских строителей

В преддверии Дня строителя в Ростовском общественном собрании 5 августа торжественно поздравили заслуженных работников отрасли.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично поблагодарил донских строителей, которые вносят ежедневно свой вклад в развитие региона. Почетные звания, поощрения от властей и награды получили 15 лучших специалистов.

В Ростовской области, которая входит в первую десятку российских регионов по объёму вводимого жилья, за пять лет было построено более 12 млн квадратных метров. Способствовал такому размаху также региональный проект "Жильё".

Многие дончане активно улучшают свои жилищные условия за счет господдержки, в том числе берут льготную ипотеку, пользуются субсидированием процентных ставок по кредитам, земельными сертификатами.

"В 2020 году, несмотря на пандемию, строители не остановили работы. В итоге введено 2 млн 644 тысячи квадратных метров, за первое полугодие этого года — 1 млн 83 тысячи квадратных метров, это на 11% больше, чем годом раньше", — отметил Василий Голубев.

2021 год в жилищном строительстве не снизил планку. Сегодняшние высокие показатели заложили в том числе зодчие и проектировщики. Здания, построенные ими, рассказывают историю городов региона, привлекают туристов, способствуют развитию экономики. Объекты ЧМ-2018, например, стали рукотворными памятниками нынешним строителям. Возводятся новые жилые районы.

Также хочется отметить, что на Дону идет строительство 75 бюджетных зданий: детских садиков, школ, больниц, спортобъектов. 44 здания были построены по нацпроектам, таким как "Образование", "Демография" и "Здравоохранение".