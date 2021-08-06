EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Бишкека напал на девушку за то, что она разговаривала с ним по русски
Военный аналитик рассказал о модернизации ядерного оружия России и США
Эксперт перечислил героев и пакостников Олимпиады в Токио
Украинец, выступающий на ОИ за Россию, сообщил о поддержке из Луганска и Донецка
Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань родила ребёнка в США
Российские Ту-22М3 атаковали "боевиков" на границе с Афганистаном
Утро начинается не с кофе: эксперт рассказала, подорожает ли источник бодрости
Шугалей обогнал Беглова в цифрах
Кузичев отказался извиняться за остроты в адрес спортсменки из Новой Зеландии

В Ростовской области поздравили донских строителей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В преддверии Дня строителя в Ростовском общественном собрании 5 августа торжественно поздравили заслуженных работников отрасли.

В Ростовской области поздравили донских строителей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично поблагодарил донских строителей, которые вносят ежедневно свой вклад в развитие региона. Почетные звания, поощрения от властей и награды получили 15 лучших специалистов.

В Ростовской области, которая входит в первую десятку российских регионов по объёму вводимого жилья, за пять лет было построено более 12 млн квадратных метров. Способствовал такому размаху также региональный проект "Жильё".

Многие дончане активно улучшают свои жилищные условия за счет господдержки, в том числе берут льготную ипотеку, пользуются субсидированием процентных ставок по кредитам, земельными сертификатами.

"В 2020 году, несмотря на пандемию, строители не остановили работы. В итоге введено 2 млн 644 тысячи квадратных метров, за первое полугодие этого года — 1 млн 83 тысячи квадратных метров, это на 11% больше, чем годом раньше", — отметил Василий Голубев.

2021 год в жилищном строительстве не снизил планку. Сегодняшние высокие показатели заложили в том числе зодчие и проектировщики. Здания, построенные ими, рассказывают историю городов региона, привлекают туристов, способствуют развитию экономики. Объекты ЧМ-2018, например, стали рукотворными памятниками нынешним строителям. Возводятся новые жилые районы.

Также хочется отметить, что на Дону идет строительство 75 бюджетных зданий: детских садиков, школ, больниц, спортобъектов. 44 здания были построены по нацпроектам, таким как "Образование", "Демография" и "Здравоохранение".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Кузичев отказался извиняться за остроты в адрес спортсменки из Новой Зеландии
Криминалист: "Побег из ИВС в Истре могли организовать ради одного подсудимого"
Сюрпризы от ООО "Томет": чем удивило интервью конкурсного управляющего
Названы самые частые последствия для здоровья после коронавируса
Уполномоченный по украинскому языку предложил всем несогласным покинуть Украину
Грузия не собирается восстанавливать отношения с Россией
Стихия против искусства: из-за пожаров в Греции отменяют спектакли
Галкин послал сына за саморезами в магазин в деревне Грязь
Россиянам компенсируют затраты на газификацию
Жириновский предложил Лукашенко план мести Европе
Популярное
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Любовь Степушова Долги растут: в Казахстане заговорили о присоединении к Китаю Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Бывший СССР
08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Новости Белоруссии
Белорусские оппозиционеры показали CNN "лагерь для политических" под Минском
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников