Коронавирусу нет: на Дону возобновили рейды по соблюдению мер предосторожности

Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, во всех регионах предпринимаются различные меры в зависимости от текущей ситуации. В частности, в Ростовской области в рамках реализации правительственного постановления "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" проводятся необходимые мероприятия. Сотрудники полиции, ОВД и казаки патрулируют улицы, чтобы не допустить распространения опасного вируса на территории региона.

Как сообщил замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, увеличение количества нарядов полицейских для усиления надзора связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. К сожалению, многие местные жители потеряли бдительность, устав от постоянного беспокойства из-за эпидемии. Однако расслабляться пока рано.

Сотрудники полиции, Росгвардии, казаки, военнослужащие проводят профилактические мероприятия в общественных местах, разъясняют гражданам, почему необходимо соблюдать ограничительные меры и избегать пребывания в местах массового скопления людей. Дончанам рассказывают в том числе, что необходимо заботиться о своем здоровье и свести к минимуму контакты с окружающими.

В ходе патрулирования сотрудники правоохранительных органов также проверили продовольственные рынки региона.

"Сегодня особенно важно проявлять сознательность, не нарушать действующие санитарно-эпидемиологические правила и ограничения и выполнять все рекомендации органов здравоохранения. Только таким образом можно остановить распространение коронавирусной инфекции и сберечь здоровье свое и своих близких", — подчеркнул Михаил Корнеев.