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Полёт на самолёте стал лидером рейтинга экстремальных видов отдыха в Подмосковье

Россия » Центр

Самый популярный вид экстремального отдыха в Подмосковье — это полёт на самолёте. В лётном клубе Fire Birds Aero в Пущино экстремалам предоставляется возможность совершить полёт на легкомоторном или реактивном самолёте, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Полёт на самолёте стал лидером рейтинга экстремальных видов отдыха в Подмосковье

На втором месте — полёт на воздушном шаре: например, в клубе "Аэровальс". Это может стать романтичным вариантом проведения свидания.

Любители роскоши и престижа интересуются тест-драйвом "Ягуара" в деревне Воронино под Истрой. Это вид отдыха занимает третью строчку рейтинга.

Кроме того, любители острых ощущений могут покататься на танке в Можайском округе.

В Подмосковье также пользуется популярностью такое направление экстремального отдыха как квадромаршруты.

Ранее Pravda.Ru писала, что всё больше россиян выбирают для себя в качестве хобби экстремальные виды спорта и туризма.

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Автор: Снежана Шахова
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