Полёт на самолёте стал лидером рейтинга экстремальных видов отдыха в Подмосковье

Самый популярный вид экстремального отдыха в Подмосковье — это полёт на самолёте. В лётном клубе Fire Birds Aero в Пущино экстремалам предоставляется возможность совершить полёт на легкомоторном или реактивном самолёте, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный комитет по туризму.

На втором месте — полёт на воздушном шаре: например, в клубе "Аэровальс". Это может стать романтичным вариантом проведения свидания.

Любители роскоши и престижа интересуются тест-драйвом "Ягуара" в деревне Воронино под Истрой. Это вид отдыха занимает третью строчку рейтинга.

Кроме того, любители острых ощущений могут покататься на танке в Можайском округе.

В Подмосковье также пользуется популярностью такое направление экстремального отдыха как квадромаршруты.

Ранее Pravda.Ru писала, что всё больше россиян выбирают для себя в качестве хобби экстремальные виды спорта и туризма.

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