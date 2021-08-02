В Петербурге в Ладожское озеро выпустили спасённых детёнышей нерп.
Всё это время о них заботились сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Теперь нерпята по прозвищу Орешек и Бурнев вернулись в естественную среду обитания.
Млекопитающие достигли необходимых показателей по росту и весу, поэтому не замёрзнут в воде.
Когда их спасли, они находились в плохом физическом состоянии, поэтому мёрзли в воде.
Первым в Ладогу уполз Орешек, а потом к собрату присоединился Бурнев. Своё прозвище он получил по наименованию острова, рядом с которым был найден ослабленный детёныш.
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