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Эксперты рассказали о причинах успеха московских школьников на олимпиадах

Россия » Центр » Москва

За последние несколько недель ученики московских школ завоевали 11 медалей на Международных олимпиадах по биологии, информатике, математике и физике, в том числе восемь наград высшего достоинства. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, ключевым фактором успеха стала мотивация.

Эксперты рассказали о причинах успеха московских школьников на олимпиадах

"Никакие усилия не принесут результата, если сам ребенок не хочет идти по этому пути. Кроме этого, достичь успеха помогают работа педагогов, поддержка родителей и, конечно, уникальный и яркий талант наших школьников", — отметил Ященко.

Не менее важным слагаемым победы эксперт назвал массовость олимпиадного движения столицы. По этому пути Москва начала идти с 2010 года, когда в основу был положен принцип "попробовать себя могут все" и особое внимание стало уделяться школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников.

"Сегодня есть большой выбор талантливых кандидатов в сборную. Потому что если нет массовой работы, то какой-то ребенок может не получить возможности попробовать свои силы. Сколько мы знаем таких примеров на Олимпийских играх, когда человек открыл себя благодаря коллективной работе. Когда стране нужно добиться успеха в тех или иных видах спорта, то начинают со строительства стадионов, развития инфраструктуры", — пояснил Ященко.

Не менее важным фактором успеха на международной арене стала подготовка членов сборной, которая, в частности, ведется на базе столичного Центра педагогического мастерства и образовательного центра "Сириус" в Сочи.

По словам руководителя Ассоциации победителей олимпиад Москвы Артема Шишова, на сборах возрастной барьер между школьниками и бывшими победителями может два-три года, что облегчает коммуникацию.

"Создается уникальная атмосфера получения и передачи знаний. Эта обстановка помогает ребятам изучать глубже свой предмет, готовиться к олимпиадам, поддерживает их", — говорит он.

В заключении Иван Ященко также отметил, что мотивируют ребят и награды. Помимо федеральных грантов они получают денежные премии от мэра Москвы, размер которых за успех на международных олимпиадах достигает 1,5 миллиона рублей.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получают гранты в размере 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

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Автор: Ольга Лазарева
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