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Каждый четвёртый житель Большой Тюмени работает, будучи больным

Россия » Сибирь » Тура

25% рабочего населения Большой Тюмени продолжают свою трудовую деятельность при недомогании, а 16% работают, находясь на официальном больничном.

Каждый четвёртый житель Большой Тюмени работает, будучи больным

Также 59% участников опроса из "Тюменской матрёшки" никогда не занимались делами во время отведённых на выздоровление дней. Об этом исследователи сайта HeadHunter рассказали издательству URA.RU. 

Наиболее часто, несмотря на плохое самочувствие, работать продолжают руководители компаний и топ-менеджеры. В то же время, на больничном продолжают трудиться специалисты в сфере рекламы и сотрудники бухгалтерии. 

Ещё одно важное исследование по Большой Тюмени связано с возросшей в связи с массовым отказом от вакцинации смертностью в регионе. Согласно докладу Министерства здравоохранения России, количество смертей выросло на 50% по сравнению с прошлым годом.

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Автор: Иван Лебедев
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