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Непарадная сторона Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Апраксин Двор в историческом центре Петербурга на протяжении многих лет остается территорией, где процветает нелегальная торговля и действуют криминальные порядки. Сам исторический объект давно ждет реконструкции. Но наведение порядка на крупнейшем рынке города откладывается уже не один год.

Непарадная сторона Петербурга

Петербуржцы давно жалуются на многие проблемы, источником которых стал Апраксин Двор. Это торговля контрафактными товарами, рост криминала, шум и грязь, засилье автотранспорта. СМИ писали о разгуле преступности в Апраксином Дворе еще в 2009 году. С того времени криминогенная обстановка не изменилась. В мае текущего года полиция провела очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В феврале силовики задержали торговцев поддельными сигаретами. В ноябре 2020 года несколько человек напали с оружием на мужчину. Только за последние три года на территории Апраксина Двора произошло 18 массовых драк. И это свидетельствует о том, что "Апрашка", как и в 90-е годы, остается опасным местом даже сейчас.

Еще в 2008 году торговую площадь должны были преобразовать в современное городское пространство, но реновация так и не стартовала. На рынке по-прежнему царят свои законы и правила.

Собственники и арендаторы Апраксина Двора обеспокоены будущим торгового квартала. Не так давно они обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой взять ситуацию с Апраксиным Двором под личный контроль.

Предприниматели констатировали, что исторический рынок превратился в "портал в криминальные 1990-е". Авторы коллективного обращения надеялись, что власти пойдут им навстречу и смогут принять волевое решение о реконструкции комплекса и преобразовании его в современное пространство.

Вторая попытка достучаться до городских властей была предпринята 28 июля.

Предприниматели организовали встречу в клубе Money Honey и пригласили на нее городские власти. На мероприятии должны были присутствовать чиновники из ряда профильных комитетов Смольного, однако никто из них не явился на встречу. Впрочем, на следующий день после мероприятия в Money Honey власти решили самостоятельно обсудить ситуацию, в закрытом формате, не позвав представителей бизнеса. Итоги этого мероприятия неизвестны до сих пор.

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Автор: Ольга Лазарева
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