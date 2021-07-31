В Петербурге велосипедист наказал водителя Mercedes за брошенную бутылку

Петербуржец Фёдор Зайцев часто снимает видео о велопутешествиях. В этот раз он стал очевидцем того, как в Невском районе водитель Mercedes выбросил из окна машины пластиковую бутылку и уехал. Ролик он опубликовал на своём Youtube-канале.

Зайцев решил проучить невоспитанного водителя. Он поднял выброшенную бутылку, догнал иномарку и закинул мусор обратно в салон.

К сожалению, неизвестно, как водитель отреагировал на прилетевший бумеранг.

"В мире, когда мусор нужно сортировать, есть свиньи, которым абсолютно пофиг на всех, выброшенная пластиковая бутылка из окна премиальной машины вернулась обратно владельцу бумерангом!", — написал автор видео.

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