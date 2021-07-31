Петербуржец Фёдор Зайцев часто снимает видео о велопутешествиях. В этот раз он стал очевидцем того, как в Невском районе водитель Mercedes выбросил из окна машины пластиковую бутылку и уехал. Ролик он опубликовал на своём Youtube-канале.
Зайцев решил проучить невоспитанного водителя. Он поднял выброшенную бутылку, догнал иномарку и закинул мусор обратно в салон.
К сожалению, неизвестно, как водитель отреагировал на прилетевший бумеранг.
"В мире, когда мусор нужно сортировать, есть свиньи, которым абсолютно пофиг на всех, выброшенная пластиковая бутылка из окна премиальной машины вернулась обратно владельцу бумерангом!", — написал автор видео.
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