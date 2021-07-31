Экопроект участницы из Подмосковья победил в номинации "Экология моей страны"

Магистр Университета "Дубна" Мария Семерня стала победителем конкурса "Моя страна — моя Россия" в номинации "Экология моей страны", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Её проект представляет собой систему непрерывного экологического образования, включающую в себя различные занятия и акции, направленные на передачу знаний в сфере экологии и рационального природопользования.

В рамках проекта во многих школах Дубны и Тверской области ежегодно проводят экологические занятия со детьми, а также научно-популярные мероприятия и акции по сбору макулатуры и пластика.

Реализация проекта проходит на базе Университета "Дубна с 2007 года, сообщает

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