Работа подмосковного ЦУР признана самой эффективной в России

Модель работы властей Подмосковья с населением признана одной из самых эффективной. Важная роль в этом принадлежит Центру управления регионом (ЦУР), сообщил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Стоит напомнить, что систему ЦУР впервые разработал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и внедрил её в своём регионе.

Позже данная схема была показана президенту РФ Владимиру Путину, которому понравилось, как это работает. В результате ЦУРы были созданы во всех российских регионах.

С точки зрения коммуникации с населением, мониторинга социальных сетей и процесс работы с обращениями граждан, Московская область является примером для многих регионов, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.