Губернатор Подмосковья рассказал об очистке водоёмов в регионе

Жителям Подмосковья напомнили о реализации программы по очистке водоёмов в регионе и призвали соблюдать чистоту в области.

"Что касается чистки — мы работаем очень активно, и озера чистим, и Яузу стараемся сделать чистой", — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках "Прямой линии".

По словам губернатора, в регионе очень иного объектов, которые необходимо привести в порядок. Для этих целей закуплена техника, которая уже даёт результаты, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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