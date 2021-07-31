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Губернатор Подмосковья рассказал об очистке водоёмов в регионе

Россия » Центр

Жителям Подмосковья напомнили о реализации программы по очистке водоёмов в регионе и призвали соблюдать чистоту в области.

"Что касается чистки — мы работаем очень активно, и озера чистим, и Яузу стараемся сделать чистой", — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках "Прямой линии".

По словам губернатора, в регионе очень иного объектов, которые необходимо привести в порядок. Для этих целей закуплена техника, которая уже даёт результаты, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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Как очищают реки и водоёмы Подмосковья - Чистое Подмосковье
Автор: Снежана Шахова
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