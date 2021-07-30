Воробьёв поблагодарил тренера олимпийского чемпиона Евгения Рылова

Олимпийский чемпион Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Токио, тренируется во дворце спорта "Дельфин" в Подмосковье.

Глава региона Андрей Воробьёв в рамках "Прямой линии" выразил слова благодарности директору спортивного учреждения Гульнаре Романадзе.

Он подчеркнул, что все гордятся её учеником. Романадзе поблагодарила за поздравление и отметила, что её переполняют эмоции.

Также она отметил, что её ученики никуда не уезжают, а тренируются в Подмосковье, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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