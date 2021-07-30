EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ростове-на-Дону обнаружили гнёзда смертельно опасных пауков
Кошки помогут исследовать геном человека
Лукашенко поручил отправить Тихановской несколько пачек печенья
Банки объяснили падение уровня одобрений ипотеки снижением "качества" заёмщиков
С 1 августа непривитых туристов в Сочи будут штрафовать на 30 тыс. рублей
"Готовим материалы в ЕСПЧ": Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Gulagu.net
Эксперт: существует ли вакцина против рака
Почему Феликс Царикати отказался петь в Большом театре
Почти половина подписей за выдвижение Юнемана оказались бракованными

Воробьёв поблагодарил тренера олимпийского чемпиона Евгения Рылова

Россия » Центр

Олимпийский чемпион Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Токио, тренируется во дворце спорта "Дельфин" в Подмосковье.

Глава региона Андрей Воробьёв в рамках "Прямой линии" выразил слова благодарности директору спортивного учреждения Гульнаре Романадзе.

Он подчеркнул, что все гордятся её учеником. Романадзе поблагодарила за поздравление и отметила, что её переполняют эмоции.

Также она отметил, что её ученики никуда не уезжают, а тренируются в Подмосковье, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Золото и серебро России в плавании! Рылов и Колесников покорили 100м на спине
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Воробьёв поблагодарил тренера олимпийского чемпиона Евгения Рылова
Власти Кипра заставят непривитых туристов еженедельно сдавать ПЦР-тесты
Мишустин поехал на Южные Курилы вовсе не Японии ради
В Ростове-на-Дону обнаружили гнёзда смертельно опасных пауков
Александр Носович: Лукашенко нужны гарантии безопасности и контроль над страной
Кошки помогут исследовать геном человека
Лукашенко поручил отправить Тихановской несколько пачек печенья
Под Подольском корова чуть не забодала трёхлетнюю девочку
Перемены во всём и везде: плохо будет тем, кто сидит в старом
Банки объяснили падение уровня одобрений ипотеки снижением "качества" заёмщиков
Популярное
Прибалтика
Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес

Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.

Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес
Ни отчёта, ни видео: почему США отмолчались по встрече Байдена с Тихановской
Новости Белоруссии
Ни отчёта, ни видео: почему США отмолчались по встрече Байдена с Тихановской
Политика. Новости и аналитика
Песков дал комментарий по поводу массовой драки в Крыму
Новости Симферополя
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Мир. Новости мира
"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным
Историки называют речь Зеленского "национальным позором"
Новости Украины
Историки называют речь Зеленского "национальным позором"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников