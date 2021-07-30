В Ростове-на-Дону обнаружили гнёзда смертельно опасных пауков

Жителей Левенцовского жилого района (Ростов-на-Дону) атаковали пауки.

Фото со смертельно опасными существами ростовчане опубликовали в городских соцсетях. Во дворах многоэтажных домов появилось огромное количество паучьих гнёзд, некоторые из них принадлежат чёрным вдовам.

По словам жильцов дома №103 на улице Ерёменко, в прошлом году пауков было меньше, а в этом — просто нашествие.

Пауки уже адаптировались к жизни в городской среде. Они обитают рядом с подъездами и в домовых подсобных помещениях.

Ростовчане не знают, как избавиться от непрошенных гостей.

В городской администрации пока никак не прокомментировали данную проблему.

Некоторые земляки советуют жителям Левенцовки использовать дихлофос или вызвать МЧС, чтобы они предприняли хоть какие-то меры для безопасности людей.

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