Под Подольском корова чуть не забодала трёхлетнюю девочку

Под Подольском семья с двумя маленькими детьми устроила пикник в поле недалеко от своего частного дома. На поле без присмотра паслись коровы.

Трёхлетняя девочка подошла к ним. Вместе с ней был её отец. Мать в это время осталась с младшей девочкой.

Девочка покормила одну из коров травой, а потом захотела угостить вторую и наклонилась к ней. Но бурёнка внезапно дёрнула головой и задела лицо ребёнка рогом. Девочка закричала от боли.

Отец подхватил дочь на руки и побежал к жене. Женщина, врач по профессии, сразу поняла, что нужно срочно обеззараживать рану и накладывать швы. Супруги поехали в больницу.

В Подольской городской клинической больнице девочку оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. Предъявлять претензии хозяевам стада родители не намерены.

Почему коровы бодаются?

По словам фермера Сергея Фёдорова, бодливость у коровы возникает в трёх случаях: это интуитивная защита, отстаивание авторитета и просто буйный характер.

В случае с девочкой у коровы просто возникла защитная реакция.

Она иногда проявляется у животных, если они находятся в окружении большого количества шумных людей, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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