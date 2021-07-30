Эксперт рассказала, будут ли в Москве аномально жаркие выходные

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова ответила на вопросы Москвы 24. Главный из них — будет ли аномальная жара на выходных.

По данным эксперта, сегодня будут дожди и грозы, но никакой беды они не принесут. В субботу осадков не ожидают. Днём будет не больше +28 градусов, ночью — +18. Ветер не даст жаре мучить людей. Обещают 5-10 метров в секунду.

Первого августа погода не изменится, за исключением кратковременного дождя. Татьяна Позднякова подчеркнула, что зноя не будет из-за ветра, можно спокойно отдыхать. Она сообщила:

"Температура воздуха и в первых числах августа будет на 3–4 градуса выше климатической нормы".

Ранее Pravda. Ru писала о циклоне "Дирк", который надвигался на Москву. От него пострадали Германия, Бельгия, Нидерланды. От стихии скончались 500 человек, столько же пропало без вести. "Дирк" нанёс ущерб в миллиарды евро.

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