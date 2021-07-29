В Подмосковье расширят программу льготного проезда

С 1 августа льготники пяти округов Московской области получили право на бесплатный проезд в коммерческом транспорте. В перспективе эту практику внедрят и в других округах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

К льготным категориям граждан относятся пенсионеры, школьники и студенты, сообщает Телеканал "360".

"Мы понимаем, что человеку неудобно ждать автобусы "Мострансавто", а у нас треть автобусов — коммерческие", — отметил Воробьёв.

Транспортным компаниям из средств областного бюджета будут выплачивать компенсацию.

Следующий шаг — организация бесплатного проезда в коммерческом транспорте во всех городских округах региона.

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