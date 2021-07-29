Почему в России снижаются пенсии?

15 822 руб - таков средний размер пенсии, начисленной в России за июнь 2021 года, сообщает Росстат. Эта цифра превышает аналогичную за 2020 на 5,6%.

Если просмотреть статистику за первое полугодие, то начиная с февраля размер пенсии начал снижаться:

февраль (-0,1%),

март (-0,2%),

апрель (-0,1%),

май (-0,5%),

июнь (-0,8%).

В то же время, накопления россиян в некоммерческих фондах к июлю текущего года выросли до 3 трлн. рублей, а количество застрахованных граждан неуклонно снижается, в том числе и из-за перехода в ПФР.

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