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Почему в России снижаются пенсии?

Россия

15 822 руб - таков средний размер пенсии, начисленной в России за июнь 2021 года, сообщает Росстат. Эта цифра превышает аналогичную за 2020 на 5,6%. 

Пенсия Украина

Если просмотреть статистику за первое полугодие, то начиная с февраля размер пенсии начал снижаться:

  • февраль (-0,1%),
  • март (-0,2%),
  • апрель (-0,1%),
  • май (-0,5%),
  • июнь (-0,8%).

В то же время, накопления россиян в некоммерческих фондах к июлю текущего года выросли до 3 трлн. рублей, а количество застрахованных граждан неуклонно снижается, в том числе и из-за перехода в ПФР.

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Автор: Иван Лебедев
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