Конкретно и без уговоров: Кадыров нашёл способ вакцинировать всех чеченцев

Стремясь стимулировать массовую коронавирусную вакцинацию, власти Чеченской Республики ввели строгий запрет на вход в мечети, магазины и пользование общественным транспортом для всех непривитых людей.

Новые правила, одни из самых строгих в стране, были объявлены вице-премьером Чечни Вахитом Усмаевым.

“При посещении мечетей обязательно иметь сертификаты о вакцинации”, - пояснил он, отметив, что проверки будут проводиться не только в больницах, но и в торговых точках, на спортивных мероприятиях и в развлекательных заведениях. Те, кто пользуется общественным транспортом, также должны будут пройти вакцинацию и носить маски.

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов объявил, что 60% взрослого населения региона получили первый компонент вакцины COVID-19, что делает его первым регионом в всей стране, достигшим этого показателя.

Напомним, именно такой процентный показатель заявлен для приобретения так называемого коллективного иммунитета.

Призыв ко всем жителям Чечни сделать прививку опубликовал в своем ТГ-канале глава республики Рамзан Кадыров:

“Мы обязаны отнестись к этому вопросу со всей ответственностью и защитить наших жителей от коварной инфекции, - написал он. - Я подчеркиваю, что мы должны не останавливаться на отметке 60%, а вакцинировать все взрослое население!»

А ещё чеченский лидер посоветовал "прислушиваться к медикам", а "не поддаваться на провокации людей далеких от науки".