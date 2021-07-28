EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ошибки в ходе прививочной кампании обошлись Болгарии в десять тысяч жизней
Какие опасности подстерегают выздоровевших от COVID-19, рассказал врач-иммунолог
Кто живёт в наших постелях и чем это чревато
В Роскачестве рассказали, как выбрать арбузы без нитратов
Привившимся от COVID-19 жителям Нью-Йорка будут платить по $100
Украина назвала условие, при котором "СП-2" потеряет значение для Германии
Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании
"Школьные" выплаты по 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа
Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП

Конкретно и без уговоров: Кадыров нашёл способ вакцинировать всех чеченцев

Россия » Юг » Грозный

Стремясь стимулировать массовую коронавирусную вакцинацию, власти Чеченской Республики ввели строгий запрет на вход в мечети, магазины и пользование общественным транспортом для всех непривитых людей.

Конкретно и без уговоров: Кадыров нашёл способ вакцинировать всех чеченцев

Новые правила, одни из самых строгих в стране, были объявлены вице-премьером Чечни Вахитом Усмаевым.

“При посещении мечетей обязательно иметь сертификаты о вакцинации”, - пояснил он, отметив, что проверки будут проводиться не только в больницах, но и в торговых точках, на спортивных мероприятиях и в развлекательных заведениях. Те, кто пользуется общественным транспортом, также должны будут пройти вакцинацию и носить маски.

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов объявил, что 60% взрослого населения региона получили первый компонент вакцины COVID-19, что делает его первым регионом в всей стране, достигшим этого показателя.

Напомним, именно такой процентный показатель заявлен для приобретения так называемого коллективного иммунитета.

Призыв ко всем жителям Чечни сделать прививку опубликовал в своем ТГ-канале глава республики Рамзан Кадыров:

 “Мы обязаны отнестись к этому вопросу со всей ответственностью и защитить наших жителей от коварной инфекции, - написал он. - Я подчеркиваю, что мы должны не останавливаться на отметке 60%, а вакцинировать все взрослое население!»

А ещё чеченский лидер посоветовал "прислушиваться к медикам", а "не поддаваться на провокации людей далеких от науки".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Какие опасности подстерегают выздоровевших от COVID-19, рассказал врач-иммунолог
Кто живёт в наших постелях и чем это чревато
В Роскачестве рассказали, как выбрать арбузы без нитратов
Привившимся от COVID-19 жителям Нью-Йорка будут платить по $100
Украина назвала условие, при котором "СП-2" потеряет значение для Германии
Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании
"Школьные" выплаты по 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа
Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП
В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро
Зеленский уволил ещё двоих высокопоставленных военных
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Здоровье
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников