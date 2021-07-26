Роскосмос поблагодарил "Пирс" и "Прогресс", прежде чем утопить их в Тихом океане

Стыковочный модуль "Пирс" завершил свой путь на кладбище космических кораблей в несудоходной части Тихого океана. На МКС он отработал 20 лет.

Модуль "Пирс" отстыковали от Международной космической станции, чтобы освободить стыковочный узел для приёма многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который уже стартовал с Земли и сейчас находится на пути к МКС. Стыковка запланирована на 29 июля.

Стыковочный модуль покинул МКС в компании грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16". Контролируемое сведение с орбиты они проходили в связке.

"В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, ещё через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго", — сообщила в понедельник, 26 июля, пресс-служба Роскосмоса.

На прощальной фотографии Роскосмос привёл "служебную статистику" отработавшего модуля. За 20 лет через "Пирс" было произведено 43 стыковки космических кораблей. В качестве шлюзового отсека для выхода в открытый космос модуль использовался 52 раза.

"Спасибо за работу, Прогресс и Пирс!" — поблагодарил Роскосмос в Twitter.

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