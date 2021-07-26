Льготникам Подмосковья разрешат бесплатно ездить на коммерческих маршрутах

Жителям Подмосковья, имеющим право на льготный проезд, разрешат бесплатно пользоваться коммерческими маршрутами. С 1 августа данный пилотный проект стартует в нескольких округах регионах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на заседании с зампредами.

В программе принимают участие Одинцово, Люберцы, Чехов, Наро-Фоминск и Ленинский городской округ.

В общей сложности более 800 тыс. жителей Подмосковья смогут воспользоваться льготами и скидками на проезд на 145 коммерческих маршрутах.

Право на бесплатный проезд имеют пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями, отдельные категории детей. Также скидки на проезд предоставляются школьникам, студентам и владельцам карт "Стрелка" и "Тройка", сообщает Телеканал "360".

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