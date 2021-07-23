МГПУ расширяет программы по воспитательной работе

Московский городской педагогический университет (МГПУ) расширяет линейку магистерских программ по подготовке специалистов в области воспитательной деятельности.

На сегодняшний день у вуза есть по 15 бюджетных мест на программы "Детская журналистика" и "Интеллектуальные игры", а также 45 бюджетных мест на программы "Педагогика и психология образования", "Педагогическая психология" и "Детская психология".

Расширенные программы направлены не на тех, кто работает непосредственно с детьми, а на тех, кто организует воспитательную работу — на действующих работников школ.

"Программы направлены на тех, кто может поставить воспитательную работу на нужное высокое место в школе и сделать ее комплексной и системной, учитывая, что приходится иметь дело с самыми разными обстоятельствами школьной жизни", — рассказал на Городском семинаре управленческой навигации Департамента образования и науки города Москвы ректор МГПУ Игорь Реморенко.

В рамках программы "Кадетское образования" добавлено 15 бюджетных мест на очной форме обучения по профилю "Теория и методика воспитательной работы". По словам Реморенко, университетские программы для действующих сотрудников школ имеют гибкий график, который позволяет совмещать должностные обязанности с обучением.

"Учебная работа опирается на тот практический круг обязанностей и на те практические проекты и задачи, которые в школах соответствующие специалисты решают — на ту деятельность, которую они реально в школах осуществляют", — подчеркнул ректор МГПУ.

В рамках программы "Менеджмент в образовании" добавлено 30 бюджетных мест по профилю "Заместитель по воспитательной работе". Форма обучения — очно-заочная.

"Кураторы воспитательной работы будут участвовать в общении со студентами, рассматривать практические кейсы по осуществлению воспитательной работы, обсуждать складывающуюся образовательную практику и содействовать наиболее успешной реализации воспитательной работы в образовательных организациях", — отметил Игорь Реморенко.

Подробнее о правилах приема и вступительных испытаниях можно в Центральной приемной комиссии МГПУ.