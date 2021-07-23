По единому стандарту: в школах Москвы грядут перемены

"Единая Россия" совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным планирует введение новых стандартов для школ столицы. Сообщение об этом было размещено на официальном городском портале.

Вслед за установкой и реализацией стандартизированного обслуживания в московских поликлиниках начнутся перемены в учебных учреждениях. Эталоном работы госучреждений градоначальник видит центры госуслуг "Мои документы". Создание отлаженных механизмов взаимодействия с населением в МФЦ и медучреждениях показало эффективность подобной практики.

Согласно последним заявлениям московского мэра, в данный момент происходят следующие городские изменения:

реализуются программы переоборудования бывших промзон;

участки за Третьим транспортным кольцом (ТТК) предоставляются на льготных условиях для строительства соцобъектов, учреждений культуры и торговли;

создаются десятки тысяч рабочих мест ежегодно.

"И так как мы в Москве двигаемся достаточно быстро, то это произойдет через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем", — подчеркнул мэр.

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