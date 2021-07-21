"Дитя заката": в Балашихе обнаружили розового кузнечика

Оказывается, кузнечики бывают не только зелёного цвета. Они способны принимать оттенки древесины и травы. Умение сливаться с окружающей средой позволяет им выживать в дикой природе.

В подмосковной Балашихе замечены кузнечики розового цвета. Они обитают на всех континентах, и их окраска имеет большое значение, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

"Речь идет о кузнечике вида конек короткокрылый. Для этого вида характерны столь необычные мутации. Фактически это белая ворона в сообществе серых, но ни в коем случае не паршивая овца в стаде. Розовыми или красными кузнечики могут стать, когда им от рождения не хватило черного пигмента", — поясняет энтомолог Татьяна Чабан.

Такой цвет — нечто подобное альбинизму в мире кузнечиков. Британские учёные считают, что розовым может быть только один из тысячи представителей отряда прямокрылых.

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