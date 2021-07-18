Военные корабли вошли в Петербург: репетиция дня ВМФ

В Петербурге прошла первая репетиция главного военно-морского парада, посвященного дню ВМФ России. О начале мероприятия горожанам торжественно сообщил пушечный выстрел на корабле "Полтава".

Сегодня для купальщиков был закрыт популярный пляж у Петропавловской крепости. На стреле Заячьего острова не работали заведения общественного питания, по скольку именно там расположились пушки, из которых время от времени звучали выстрелы.

Также было разведено большинство главных мостов города, среди которых Литейный, Дворцовый и другие. Повторных ограничений следует ожидать и 22 числа - в этот день пройдет еще одна репетиция.

25 числа, в день ВМФ, пройдет уже настоящий торжественный парад в честь этого праздника, на котором можно будет увидеть новые и старые корабли российского флота.

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