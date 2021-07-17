Стало известно, как в течение 2020 года, запомнившегося в первую очередь глобальной эпидемией COVID-19, изменились показатели продолжительности жизни в регионах России.
Продолжительность жизни повсеместно снижается. Так выглядит статистика некоторых российских регионов:
На данный момент, по информации Росстата, самая большая продолжительность жизни зарегистрирована в Москве (76,2), Дагестане (76,4) и Санкт-Петербурге (73,9). Возглавляет список долгожителей Республика Ингушетия. Там средняя продолжительность жизни составляет 81,5 год.
При этом отмечается, что единственным российским регионом, которого снижение продолжительности жизни в 2020 году не коснулось, является город Севастополь.
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