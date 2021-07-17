Москва и Северный Кавказ - регионы с самой высокой продолжительностью жизни

Стало известно, как в течение 2020 года, запомнившегося в первую очередь глобальной эпидемией COVID-19, изменились показатели продолжительности жизни в регионах России.

Продолжительность жизни повсеместно снижается. Так выглядит статистика некоторых российских регионов:

Москва. Было 78,36, стало 76,2.

Санкт-Петербург. Было 76,31, стало 73,9.

Татарстан. Было 75,03, стало 72,5.

Новгородская область. Было 70,5, стало 69,6.

На данный момент, по информации Росстата, самая большая продолжительность жизни зарегистрирована в Москве (76,2), Дагестане (76,4) и Санкт-Петербурге (73,9). Возглавляет список долгожителей Республика Ингушетия. Там средняя продолжительность жизни составляет 81,5 год.

При этом отмечается, что единственным российским регионом, которого снижение продолжительности жизни в 2020 году не коснулось, является город Севастополь.