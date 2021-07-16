Профессор Малинин назвал причину сохранения жаркой погоды в Петербурге

Петербуржцы страдают от аномальной жары уже почти месяц.

Синоптики не обещают дождей ещё неделю, сообщает "Комсомольская правда".

Всему виной — мощный антициклон. Он не подпускает воздушные массы, которые могли бы принесли похолодание и осадки, пояснил профессор, доктор географических наук Валерий Малинин.

Днём температура воздуха в Северной столице достигает рекордных значений. По словам учёного, кое-где уже начались природные пожары. Если погода не изменится, то могут затлеть торфяники.

В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, в городе тоже ожидается жаркая погода. Отклонение от нормы составит более семи градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

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