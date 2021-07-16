Петербуржцы страдают от аномальной жары уже почти месяц.
Синоптики не обещают дождей ещё неделю, сообщает "Комсомольская правда".
Всему виной — мощный антициклон. Он не подпускает воздушные массы, которые могли бы принесли похолодание и осадки, пояснил профессор, доктор географических наук Валерий Малинин.
Днём температура воздуха в Северной столице достигает рекордных значений. По словам учёного, кое-где уже начались природные пожары. Если погода не изменится, то могут затлеть торфяники.
В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, в городе тоже ожидается жаркая погода. Отклонение от нормы составит более семи градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.
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Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего иск Польши к "Газпрому", лишило Европу возможности запастись газом в количестве, необходимом для зимы.