В Московском регионе наблюдаются резкая смена погода: то льют дожди, то снова светит солнце. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание.
Это может негативно отразиться на самочувствии людей.
О том, как пережить "погодные качели", рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
Он порекомендовал соблюдать простые правила профилактики. Во-первых, нужно носить светлый головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать чрезмерных физических нагрузок.
"Пить прохладную, подчеркиваю, прохладную, а не холодную и не ледяную воду. Допускается протирать шею, виски и верхнюю часть груди влажными салфетками, чтобы избавиться от пота и немного остудить организм. Не переусердствовать с употреблением коктейлей и мороженым", — посоветовал эксперт.
Также Шунков напомнил о том, что в жаркую погоду легко застудить горло и заболеть бронхитом, если злоупотреблять холодными напитками и продуктами.
В такую погоду следует есть больше овощей и фруктов и меньше углеводов. От употребления сладких газированных напитков лучше отказаться, сообщает телеканал "360".
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