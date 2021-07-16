Врач рассказал москвичам, как пережить "погодные качели"

В Московском регионе наблюдаются резкая смена погода: то льют дожди, то снова светит солнце. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание.

Это может негативно отразиться на самочувствии людей.

О том, как пережить "погодные качели", рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он порекомендовал соблюдать простые правила профилактики. Во-первых, нужно носить светлый головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать чрезмерных физических нагрузок.

"Пить прохладную, подчеркиваю, прохладную, а не холодную и не ледяную воду. Допускается протирать шею, виски и верхнюю часть груди влажными салфетками, чтобы избавиться от пота и немного остудить организм. Не переусердствовать с употреблением коктейлей и мороженым", — посоветовал эксперт.

Также Шунков напомнил о том, что в жаркую погоду легко застудить горло и заболеть бронхитом, если злоупотреблять холодными напитками и продуктами.

В такую погоду следует есть больше овощей и фруктов и меньше углеводов. От употребления сладких газированных напитков лучше отказаться, сообщает телеканал "360".

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