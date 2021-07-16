Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19.
Среди округов, где план по вакцинации выполняется хорошо, выделяется Кашира. В этом округе самый низкий уровень заболеваемости.
Губернатор региона встретился с врачами поликлиники на Южной улице и поблагодарил их за большую и важную работу.
"Я очень надеюсь, что дальше мы решим вопросы о массовом иммунитете. И будет совсем хорошо", — добавил Воробьев.
Главе Подмосковья продемонстрировали новый аппарат в кабинете МРТ. Раньше жителям региона приходилось ездить в Домодедово, Зарайск, а теперь у них есть возможность пройти обследование по ОМС здесь, сообщает телеканал "360".
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