Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков за вклад в борьбу с COVID-19

Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19.

Среди округов, где план по вакцинации выполняется хорошо, выделяется Кашира. В этом округе самый низкий уровень заболеваемости.

Губернатор региона встретился с врачами поликлиники на Южной улице и поблагодарил их за большую и важную работу.

"Я очень надеюсь, что дальше мы решим вопросы о массовом иммунитете. И будет совсем хорошо", — добавил Воробьев.

Главе Подмосковья продемонстрировали новый аппарат в кабинете МРТ. Раньше жителям региона приходилось ездить в Домодедово, Зарайск, а теперь у них есть возможность пройти обследование по ОМС здесь, сообщает телеканал "360".

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