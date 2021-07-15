Сергей Шойгу отметил военно-патриотические достижения Ростовской области

В Ростовскую область с рабочим визитом прибыл министр обороны Сергей Шойгу, губернатор региона Василий Голубев сопровождал чиновника в его визитах на разные объекты. В частности, вчера, 14 июля, должностные лица побывали в Народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" и на заводе "Роствертол".

В первую очередь глава военного ведомства страны вместе с губернатором края почтил память павших в ВОВ воинов, возложив цветы к Мемориалу Славы.

Затем Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией Донского военно-исторического музея, где были представлены копии боевых знамён воинских частей, которые освобождали Ростовскую область от фашистских захватчиков. Этот факт смутил главу военного ведомства, и он поручил заменить копии оригинальными знаменами.

"Нужно поработать в запасниках музея Вооружённых сил, найти реальные знамёна и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты", — сказал Шойгу.

Также Сергей Шойгу пообщался с ребятами-"юнармейцами".

"Огромное спасибо ростовчанам за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны!" — оставил запись в книге почётных гостей министр обороны.

Василий Голубев выразил благодарность министру за помощь в создании музейного комплекса. Глава региона отметил, что в экспозиции представлена информация о фронтовиках-уроженцах Ростовской области, которую удалось получить из базы музея "Дорога памяти" в Подмосковье. А интеллектуальный поиск позволяет посетителям найти информацию о своих родственниках.

Есть чем похвастаться и парку "Патриот", который был создан в минувшем году неподалеку от музейного комплекса. В нем действуют экспозиции "Партизанская деревня" и "Кластер сухопутных войск". Также вскоре будет создан авиационный кластер.

Как пояснил Василий Голубев, в августе на территории парка будет проведена Всероссийская историческая реконструкция, посвященная освобождению Ростовской области от захватчиков.

Также глава Минобороны ознакомился с образцами военной техники, которую производят на заводе "Роствертол", и понаблюдал за демонстрационными полётами вертолетов. Сергей Шойгу поблагодарил работников завода за добросовестный труд.

Как заявил министр обороны, ситуация в ВС РФ кардинальным образом изменилась за последние несколько лет.

"Самое главное — это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения", — подчеркнул Шойгу, отметив, что вертолетостроители Донского края могут рассчитывать на стабильный гособоронзаказ. "Планы у нас большие, мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год", — пообещал Шойгу.