Среди белого дня в маленький продуктовый магазин зашел мужчина в медицинской маске и кепке. Спокойно перешагнув прилавок, он стал забирать деньги из кассы. Происшествие зафиксировала камера наблюдения.
Нападавшего поймали и обезвредили случайные покупатели, вошедшие в магазин как раз в тот момент, когда он забирал деньги. После попытки бегства с места преступления грабителя быстро догнали и вернули деньги обратно в кассу. Им оказался ранее судимый местный житель.
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