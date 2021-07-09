В Видном будут судить директора компании за невыплату зарплаты в 3 млн рублей

13 сотрудников общества с ограниченной ответственностью "Эко-Сервис" в Видном с марта 2019 по апрель 2021 года не получали заработную плату.

Общий размер задолженности составил более трёх миллионов рублей. Стоит отметить, что у руководства организации не было никаких финансовых проблем, которые могли бы препятствовать выплате зарплаты работникам, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на подмосковную прокуратуру.

В связи с этим на директора компании возбуждено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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