На территории музейного комплекса "Дорога памяти" стартовал проект "Кинопарк"

Сегодня в музейном комплексе "Дорога памяти" в Кубинке стартовал проект "Кинопарк", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В период с 9 по 11 июля вниманию жителей региона будут представлены военно-патриотические фильмы — "Калашников", "Зоя", "Солдатик", "Небо измеряется милями", "Свидетели" и "Главный".

Зрителей призывают соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что проект кинопарк был создан в 2016 году. В рамках проекта с мая по сентябрь проходит показ фильмов под открытым небом.

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