EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психолог: как помочь ребёнку при разводе родителей
Эпидемиолог объяснил, когда беременным нужно прививаться от COVID-19
Заммэра Владимир Ефимов: В Москве сейчас около восьми миллионов рабочих мест
Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после запуска чартеров
Промышленности прописали кооперацию
Англия — Италия в финале Евро-2020: кому пророчат победу?
В Ираке раскритиковали США из-за авиаудара на границе с Сирией
Прагматизмом по приказам: как смена канцлера ФРГ может отразиться на "СП-2"
Влад Лисовец опубликовал архивные снимки Фриске в день рождения певицы

На территории музейного комплекса "Дорога памяти" стартовал проект "Кинопарк"

Россия » Центр

Сегодня в музейном комплексе "Дорога памяти" в Кубинке стартовал проект "Кинопарк", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

В период с 9 по 11 июля вниманию жителей региона будут представлены военно-патриотические фильмы — "Калашников", "Зоя", "Солдатик", "Небо измеряется милями", "Свидетели" и "Главный".

Зрителей призывают соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что проект кинопарк был создан в 2016 году. В рамках проекта с мая по сентябрь проходит показ фильмов под открытым небом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Проект «Герои Подмосковья» - премия «Мы рядом ради перемен»
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
На устаревших микросхемах Россия далеко не уедет
Большие панды больше не являются вымирающим видом животных
Доктор Евдокименко уверен, что знает, кто создал COVID-19
Психолог: как помочь ребёнку при разводе родителей
На территории музейного комплекса "Дорога памяти" стартовал проект "Кинопарк"
Эпидемиолог объяснил, когда беременным нужно прививаться от COVID-19
Заммэра Владимир Ефимов: В Москве сейчас около восьми миллионов рабочих мест
Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после запуска чартеров
Промышленности прописали кооперацию
Аномальная жара в Москве продержится до 18 июля
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Российский шоу-бизнес
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Мир. Новости мира
Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева
Общество
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Мир. Новости мира
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Российский шоу-бизнес
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников