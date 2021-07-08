С 10 августа в Подмосковье запустят услугу "скоро в школу"

С 10 августа в Подмосковье запустят новую социальную услугу "Скоро в школу".

Данной услугой смогут воспользоваться многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида и малоимущие семьи, пояснила зампредседатель правительства региона Ирина Каклюгина.

Многодетные семьям будет выделено на покупку школьной формы по три тысячи рублей на каждого ребёнка. Семьям с ребёнком-инвалидом будет переведено 13 тыс. рублей (на форму и питание).

Семьям, в которых дети в этом году идут в первый класс, подарят рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Как получить выплаты

В этом году в Московской области вводится понятие "проактивной выплаты", то есть тем семьям с детьми, которые уже получали помощь в прошлом году, деньги перечислят автоматически.

Семьи, которые ещё не получали выплаты, могут просто подать заявление на портале госуслуг.

Средства поступят на счёт до 10 августа.

"Что касается первоклассников. Если семья получала выплату на ребенка от 0 до 16 лет в прошлом году, а в этом году у нее есть первоклассник, тоже автоматически до 10 августа мы сами свяжемся с семьей по телефону", — добавила Каклюгина.

Семьям с низким доходом рюкзак для первоклассников принесёт на дом сотрудник службы социальной защиты.

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