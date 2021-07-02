Сотрудников ФСО и ФСБ не пускают в московские кафе и рестораны

Поскольку не все поликлиники особенно ведомственные подключены к системе УМИАС, сотрудники некоторых подразделений силовых структур, таких как ФСО и ФСБ, к примеру, лишились возможности пользоваться услугами московского общепита, так как не могут получить необходимые для входа в заведения QR-коды.

По данным РБК, полученным от собственных источников в правоохранительных органах, в департамент здравоохранения поступают сообщения о том, что теперь силовикам пришлось ходить в районные поликлиники за заветными "пропусками".

"В ФСО создан оперативный штаб, который решает вопросы с созданием единой базы вакцинированных сотрудников. А так как многие военнослужащие были привиты в местах, не имеющих отношения к ведомству, то теперь их нужно включать в служебные списки", пишет издание.

К слову, из-за требования предъявлять на входе в кафе и рестораны Москвы QR-коды, голодными остались иностранцы и россияне-гости столицы.

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