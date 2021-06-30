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Жителей Подмосковья предупредили о начале летней миграции лягушек

Россия » Центр

В Подмосковье началась миграция лесных лягушек. Жителей региона призывают быть аккуратнее, чтобы случайно не наступить на этих земноводных, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на областной Комлесхоз.

В окраске лесных лягушек обычно преобладают серые и бурые оттенки. Их можно встретить в довольно сырых, тенистых местах недалеко от водоёмов — на опушках лесов, дачных участках, в оврагах, поймах рек или болотцах.

Эти земноводные приносят большую пользу лесам.

"Лягушка очень хорошо регулирует численность насекомых-вредителей. Она с удовольствием ест тлю, пилильщиков, хермеса и многих других насекомых. Сейчас во время миграции погибает много лягушат. Их размеры крайне малы", — отметила глава ведомства Елена Казимир.

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ЛЯГУШКИ - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Автор: Снежана Шахова
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