К очным занятиям в петербургских вузах будут допускать только вакцинированных студентов и студентов, имеющих документы, подтверждающие наличие антител или наличие противопоказаний к прививкам, сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.
Данная мера будет действовать с 1 сентября этого года.
Однако стоит отметить, что пока ещё не решён вопрос вакцинации несовершеннолетних граждан.
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