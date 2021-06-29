Петербургские вузы смогут посещать только привитые студенты

К очным занятиям в петербургских вузах будут допускать только вакцинированных студентов и студентов, имеющих документы, подтверждающие наличие антител или наличие противопоказаний к прививкам, сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Данная мера будет действовать с 1 сентября этого года.

Однако стоит отметить, что пока ещё не решён вопрос вакцинации несовершеннолетних граждан.

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