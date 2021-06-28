Жителя Воронежа арестовали за отказ надеть маску

Житель Воронежской области отправился в магазин за покупками. На кассе его попросили приобрести защитную маску. Но покупатель отказался, объяснив это тем, что продавцы не предоставили ему сертификаты на неё. Работники магазина вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вывели покупателя из магазина. Мужчина отказывался идти, тогда сотрудники полиции вынуждены были применить силу.

Безмасочника задержали.

Аннинский райсуд Воронежской области принял решение арестовать его на сутки. Мужчину обвинили в неповиновении полиции и нарушении антикоронавирусных мер.

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