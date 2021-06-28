В Москве подвели итоги проекта "Фронтовые театры в годы войны"

В совместном проекте Департамента образования и науки города Москвы и Театрального института имени Бориса Щукина "Фронтовые театры в годы войны" приняли участие 72 команды школьников и студентов колледжей.

Ребята изучили и узнали, как работали театральные бригады в годы Великой отечественной войны. Источником информации послужили московские музеи и архивы, хроники и воспоминания очевидцев. По итогам исследований был поставлен спектакль "Фронтовой концерт. Реконструкция".

Кроме того, проект помогает столичным учителям осваивать ведущие методики театральной педагогики.

"Что такое учитель? Он такой же артист, который приходит в класс. И он должен увлечь этих молодых людей, чтобы им стало интересно. Он должен им о своем предмете рассказать так интересно, что у них должны загореться глаза и они сказать, что вот — для меня самый важный предмет. Здесь у них происходит ориентация в будущую профессию", — рассказал в интервью "Московскому образовательному" телеканалу ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

В проекте участвуют Центральный государственный архив города Москвы и Городской методический центр. Его целью являются формирование навыков проектно-исследовательской деятельности учащихся и развития у них творческой активности.