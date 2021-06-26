EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Для кого жара особенно опасна, напомнила главный терапевт Минздрава РФ
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Мифы и правда: что действительно следует знать о диабете
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Bellingcat огульно винит Россию в антипрививочной кампании в Африке
Муж 71-летней Надежды Бабкиной решился на пересадку волос
67-летняя Любовь Успенская шокировала поклонников откровенным нарядом
Василий Колташов: Британцы совсем потеряли страх
Невролог: с грыжей позвоночника можно жить без боли

Петербуржцев предупредили о дождях с грозами

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Летний зной в Петербурге сменят кратковременные дожди с грозами, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

До конца лета экстремальных перепадов температур в Северной столице не ожидается, добавил он.

В субботу, 26 июня воздух прогреется до +27 градусов, в Ленобласти — до +29.

"Скорость ветра в городе местами будет достигать 5-10 м/с", — написал Леус на своей странице в Facebook.

В ближайшее время ухудшится погода в Крыму: ожидаются ливни и град с ветром до 20 м/с. На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогноз погоды на Лето 2021 года в России! Каким будет лето? Прогноз на июнь, июль и август.
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Петербуржцев предупредили о дождях с грозами
Суд огласил приговор полицейскому, убившему Джорджа Флойда
Российским вузам разрешили заселять в общежития только привитых студентов
Для кого жара особенно опасна, напомнила главный терапевт Минздрава РФ
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Мифы и правда: что действительно следует знать о диабете
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Bellingcat огульно винит Россию в антипрививочной кампании в Африке
Муж 71-летней Надежды Бабкиной решился на пересадку волос
67-летняя Любовь Успенская шокировала поклонников откровенным нарядом
Популярное
Мир. Новости мира
Киев задал каверзный вопрос о Минске: ответа нет даже у ЕС

Действия властей Белоруссии в целом и Александра Лукашенко в частности вызывали сложности у Украины.

Киев задал каверзный вопрос о Минске: ответа нет даже у ЕС
Нет причины горевать: почему провалилась идея саммита Россия - ЕС
Мир. Новости мира
Нет причины горевать: почему провалилась идея саммита Россия - ЕС
Силовые структуры
Снится Россия: британский генерал рассказал, почему не спит по ночам
Новости футбола
Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Военные новости
Эсминцы НАТО у Крыма — топить или пропустить?
Здоровье и профилактика
Малышева назвала три "суперпродукта", продлевающих жизнь
Боня пообещала "плюнуть в рожу" Соловьёву при встрече
Российский шоу-бизнес
Боня пообещала "плюнуть в рожу" Соловьёву при встрече
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников