Петербуржцев предупредили о дождях с грозами

Летний зной в Петербурге сменят кратковременные дожди с грозами, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

До конца лета экстремальных перепадов температур в Северной столице не ожидается, добавил он.

В субботу, 26 июня воздух прогреется до +27 градусов, в Ленобласти — до +29.

"Скорость ветра в городе местами будет достигать 5-10 м/с", — написал Леус на своей странице в Facebook.

В ближайшее время ухудшится погода в Крыму: ожидаются ливни и град с ветром до 20 м/с. На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

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