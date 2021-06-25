В Москве 30% непривитых сотрудников переведут на удалёнку

С 28 июня московских работодателей обязали перевести на удалённый формат работы не менее 30% работников. Это касается сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного 25 июня на его официальном сайте.

Кроме непривитых, на удалёнку переведут граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, перечень которых определён департаментом здравоохранения Москвы.

Указ не распространяется на тех, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия, а также тех, кто сделал прививку от COVID-19.

За неисполнение требования работодателей могут привлечь к уголовной ответственности.

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