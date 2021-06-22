В Москве детей обязали сдавать ПЦР-тесты для посещения ресторанов

В Москве детям необходимо будет сдавать ПЦР-тест, прежде чем посетить кафе или ресторан. Об этом в интервью "Интерфакс" сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Данное требование распространяется на всех москвичей младше 18 лет. ПЦР действителен в течение 72 часов.

Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий посещение заведений общепита в Москве только привитым посетителям, переболевшим "ковидом" за последние полгода, и также гражданам с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до посещения.

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