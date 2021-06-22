В Росгидромете рассказали, когда ожидать похолодания в Москве

Вот уже несколько дней в Москве стоит аномальная жара. Жители столицы с нетерпением ждут, когда начнёт снижаться температура.

По прогнозам синоптиков, тёплая погода продержится до 28 июня. А в ближайший четверг москвичей ждёт самый жаркий день — температура воздуха прогреется до +35…+37 °С.

В пятницу температура воздуха начнёт постепенно снижаться.

"В пятницу кратковременный дождь, +31…+36 °С, в субботу — +29…+34 °С. Дальше плавное понижение. В воскресенье — +28…+33 °С и небольшой дождик. В понедельник — +26…+31 °С и тоже небольшой дождь", — пояснил в интервью RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Но несмотря на понижение показателей, температурный фон в целом остаётся выше нормы.

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