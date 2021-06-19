Аксёнов: теперь у Крыма нет проблем с водой

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе после наводнения не будет проблем с водой. По его словам, полностью наполнено Загорское водохранилище, которое обеспечивает водой Ялту и ближайшие посёлки.

"В Загорском водохранилище больше 20-ти миллионов кубометров, теперь у нас нет проблем с водоснабжением. Смех сквозь слезы, засуху победили, теперь получили другую историю", - приводит "Интерфакс" слова Аксёнова после посещения Ялты.

Из-за маловодья в Крыму в 2019 и 2020 годах ощущалась нехватка водоснабжения. В Симферополе, Ялте, Алуште и других населённых пунктах были введены графики подачи воды. Также проблемы наблюдались в Севастополе.

17 и 18 июня на Крым обрушились сильные ливни. Из-за дождей затопленными оказались Керчь и Ялта. С последствиями стихии ведут борьбу МЧС и военные.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что глава СНБО Украины Александр Данилов позлорадствовал над наводнением в Крыму.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней делать", - заявил украинский политик.