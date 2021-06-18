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Губернатор Ростовской области поздравил медиков с праздником

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области сегодня, 17 июня, состоялось мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника. Торжество было организовано в Народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".

Губернатор Ростовской области поздравил медиков с праздником

Губернатор края Василий Голубев поздравил всех работников медицинской отрасли, которым в это пандемийное время пришлось пережить немало тягот и лишений. А также поделился планами на ближайшее будущее.

Как заявил губернатор, в ближайшие три года в Ростовской области капитально отремонтируют 72 медицинских учреждения, обновят 152 единицы автотранспорта, закупят дополнительно еще 138 машин скорой. На эти цели из бюджета в этом году выделено более 3 млрд рублей.

Напомним, что в Ростовской области 2021-й заявлен как Год первичной медико-санитарной помощи. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, запущенная на Дону, должна существенно улучшить материально-техническое состояние многих больниц, а также привлечь новые кадры.

"Первичная медико-санитарная помощь — это фундамент здравоохранения. На Дону и раньше создавались условия для оказания качественной и доступной помощи жителям сельских территорий. У нас действует более тысячи ФАПов, широко развита сеть врачебных амбулаторий. Эта работа будет продолжена и дальше", — сказал Василий Голубев, подчеркнув, что в текущем году на капремонт больниц выделено на 1,3 млрд рублей больше, чем в 2020-м.

Губернатор похвалил медицинских работников за столь быструю адаптацию к непростым условиям труда. В "красной зоне" самоотверженно отдавали себя работе, рискуя собственными жизнями, более 4,5 тыс. медиков: врачей и медсестер, фельдшеров и санитарок.

"Низкий вам поклон за каждую жизнь, которую вы уже защитили, за те, которые спасете в будущем, за возвращённое здоровье", — поблагодарил медиков Василий Голубев, вручив им в торжественной обстановке заслуженные награды.

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Автор: Ольга Лазарева
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