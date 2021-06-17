Подмосковные полицейские спасли котёнка, остановив движение на дороге

В Королёве на дороге на Пионерской улице обнаружили маленького котёнка.

Лейтенант полиции Игорь Ленько и старший лейтенант полиции Николай Патрин остановили движение для спасения жизни животного, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на главу муниципалитета Александра Ходырева.

"Все с ужасом наблюдали. Рядом летело встречное направление… Котенок дошел до разделительной полосы, затем вернулся под стоявшую и ожидающую его поимки машину, и сотрудник ДПС ловко все-таки поймал его", — приводит он слова очевидцев.

Спасённого котёнка угостили сметаной. В настоящее время он находится в приюте.

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