В аэропорту Симферополя произошёл инцидент с рейсом Pegas Fly из Москвы. Самолёт при приземлении выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.
На борту находилось 284 человека, никто из пассажиров не пострадал.
Из-за непогоды в Крыму и инцидента с бортом Pegas Fly аэропорт Симферополя временно прекратил принимать рейсы. На данный момент задерживаются 11 рейсов, три из которых перенаправлены на запасной аэродром в Анапу.
Самая сложная ситуация с непогодой наблюдается в восточной части полуострова. Ночью в Керчи прошёл сильный дождь - выпала полуторомесячная норма осадков.
Из-за ливней из берегов вышла река Мелек-Чесме, что привело к подтоплению центральных улиц Керчи, а также ближайших сёл. В Приозёрном, где подтоплены 18 домовладений, объявлена эвакуация населения.
Центр подтопления посетил глава региона Сергей Аксёнов. Власти объявили режим ЧС в восточном Крыму.
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