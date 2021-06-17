В Симферополе самолёт выкатился за пределы полосы после посадки

В аэропорту Симферополя произошёл инцидент с рейсом Pegas Fly из Москвы. Самолёт при приземлении выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.

На борту находилось 284 человека, никто из пассажиров не пострадал.

Из-за непогоды в Крыму и инцидента с бортом Pegas Fly аэропорт Симферополя временно прекратил принимать рейсы. На данный момент задерживаются 11 рейсов, три из которых перенаправлены на запасной аэродром в Анапу.

Самая сложная ситуация с непогодой наблюдается в восточной части полуострова. Ночью в Керчи прошёл сильный дождь - выпала полуторомесячная норма осадков.

Из-за ливней из берегов вышла река Мелек-Чесме, что привело к подтоплению центральных улиц Керчи, а также ближайших сёл. В Приозёрном, где подтоплены 18 домовладений, объявлена эвакуация населения.

Центр подтопления посетил глава региона Сергей Аксёнов. Власти объявили режим ЧС в восточном Крыму.