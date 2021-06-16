В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

В Московской области сотрудников, работающих в сфере услуг, обяжут делать прививку от COVID-19. Главный санитарный врач региона уже подписал соответствующее постановление. Данная мера вызвана необходимостью сдержать уровень распространения коронавируса. За последние несколько дней число заражённых приблизилось к максимальным значениям второй волны.

"Опять приходится разворачивать госпитали и переводить наш здрав на усиленный режим. А число вызовов "скорой" уже превысило пиковые показатели прошлого года", — отметил в интервью телеканалу "360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, COVID-19 всё чаще поражает людей в возрасте от 20 до 50 лет, причём ранее они считали, что неуязвимы перед инфекцией и отказались прививаться.

"На больничной койке мнение скептиков меняется — и про маски, и про прививки. Вот только, к сожалению, иногда бывает слишком поздно, люди уходят. И у многих уже есть такие примеры личных трагедий", — сказал он.

Будут ли новые ограничения?

Новых ограничений не хочет никто, отметил Воробьёв. Чтобы их не пришлось вводить, необходимо делать прививки и ускорить процесс формирования коллективного иммунитета.

Если 60% взрослого населения будут привиты, это позволит защитить людей, которым вакцинация противопоказана.

Кого обяжут вакцинироваться?

В число организаций, сотрудники которых должны вакцинироваться, входят магазины, рестораны, салоны красоты, а также банки, органы власти и общественный транспорт.

"Во-вторых, до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал Госуслуг", — отметил Воробьёв.

Глава Подмосковья отмечает, что другого варианта нет, так как вирус мутирует.

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