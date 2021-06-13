Правительство Ивановской области установило особые правила въезда в регион. Для контроля требований по безопасности наряды ДПС установлены на Московском, Костромском и Ярославском направления.
Для въезжающих в область установлена обязательная 14-дневная самоизоляция. Свободный въезд в регион установлен для:
Прибывающие в Ивановскую область поездом смогут пройти экспресс-тестирование на коммерческой основе. В гостиницах, домах отдыха и пансионатах действуют такие же требования.
Директор Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказал об ухудшающейся обстановке с коронавирусом в регионе. По его словам, наблюдается рост госпитализаций с COVID-19.
"Еженедельно в ковид-госпитали региона попадают около 300 человек. За три дня этой недели мы госпитализировали уже 166 человек, то есть более половины", - приводят "Ивановские новости" слова Фокина.
По официальным данным оперштаба по коронавирусу в Ивановской области ежедневно фиксируется около 60 случаев. С 15 мая по 13 июня дневное количество заболевших колеблется в диапазоне от 57 до 61.
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