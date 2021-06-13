На въезде в Ивановскую область выставили блок-посты из-за коронавируса

Правительство Ивановской области установило особые правила въезда в регион. Для контроля требований по безопасности наряды ДПС установлены на Московском, Костромском и Ярославском направления.

Для въезжающих в область установлена обязательная 14-дневная самоизоляция. Свободный въезд в регион установлен для:

людей, которые получили два компонента вакцины от COVID-19;

граждан, которые сдали отрицательный тест на COVID-19 за три дня до прибытия;

россиян, у которых есть справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года.

Прибывающие в Ивановскую область поездом смогут пройти экспресс-тестирование на коммерческой основе. В гостиницах, домах отдыха и пансионатах действуют такие же требования.

Директор Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин рассказал об ухудшающейся обстановке с коронавирусом в регионе. По его словам, наблюдается рост госпитализаций с COVID-19.

"Еженедельно в ковид-госпитали региона попадают около 300 человек. За три дня этой недели мы госпитализировали уже 166 человек, то есть более половины", - приводят "Ивановские новости" слова Фокина.

По официальным данным оперштаба по коронавирусу в Ивановской области ежедневно фиксируется около 60 случаев. С 15 мая по 13 июня дневное количество заболевших колеблется в диапазоне от 57 до 61.