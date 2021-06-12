В Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников.

Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня 2021 года, пояснил столичный градоначальник. Это решение связано с резким осложнением эпидемиологической ситуации в Москве. По данным оперштаба на 12 июня, в Москве за последние сутки выявлено 6 701 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное значение с 26 декабря 2020 года.

"Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжёлых больных. Причем, не только среди пациентов "традиционных" групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые", — отметил Сергей Собянин в своём блоге.

В связи с этим московские власти порекомендовали как можно большему числу сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, перейти на удалёнку. Москвичей старшего возраста настоятельно попросили побыть дома или на даче. Гражданам, передвигающимся по городу, необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте и в общественных местах.

Организациям общепита и развлекательным заведениям запрещено обслуживать граждан в ночное время, за исключением обслуживания навынос. В парках закрыты объекты отдыха и развлечений.

"Фактически в парках можно будет только гулять", — отметил мэр.

Вместо аттракционов в парках в течение всех длинных выходных будут работать пункты вакцинации. Сергей Собянин призвал москвичей активней вакцинироваться, чтобы остановить распространение коронавируса.