В Москве ограничили скорость передвижения на электросамокатах

В Москве изменились правила работы сервисов проката электросамокатов. Они вступят в силу в ближайшее время, сообщает Telegram-канал Дептранса столицы.

Парк операторов должен составлять не более 10 тыс. самокатов. 30% от общего количества будут находиться внутри Садового кольца. Такое же количество будет располагаться между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом. На одной парковке можно разрешать не более шести самокатов.

На территории, расположенной рядом с парками и на их территории, а также не сложных участках автодорог будут созданы "медленные зоны". Там будет автоматически снижена скорость.

Кроме того, в столице уже утвердили 45 зон с высоким потоком пешеходов, внутри которых нельзя ездить со скоростью выше 15 км/час.

Кроме того, в Москве хотят запретить кататься на самокате вдвоём, а также в состоянии алкогольного опьянения.

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